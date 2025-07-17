Сколько серий в сериале "Повелитель тайн"?

Наш ответ:

«Повелитель тайн» - китайский сериал, который начал выходить 28 июня 2025 года. На данный момент анонсировано 13 эпизодов, однако их количество впоследствии может увеличится.



Напомним сюжет. Чжоу Минжуй приходит в себя в странном мире, похожем на викторианскую Англию, но с магическим уклоном. Здесь паровые механизмы соседствуют с алхимическими зельями, гадальными картами Таро и древними мистическими артефактами. Теперь он — Клайн Моретти, и, подчиняясь новому предназначению, начинает раскрывать свои невероятные способности с помощью таинственных эликсиров. Его потенциал кажется безграничным, но в этом мире, где наука переплетается с оккультизмом, его ждут не только возможности, но и опасности.