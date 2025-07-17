Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Повелитель тайн"?

Сколько серий в сериале "Повелитель тайн"?

Олег Скрынько 17 июля 2025 Дата обновления: 17 июля 2025
Наш ответ:

«Повелитель тайн» - китайский сериал, который начал выходить 28 июня 2025 года. На данный момент анонсировано 13 эпизодов, однако их количество впоследствии может увеличится.

Напомним сюжет. Чжоу Минжуй приходит в себя в странном мире, похожем на викторианскую Англию, но с магическим уклоном. Здесь паровые механизмы соседствуют с алхимическими зельями, гадальными картами Таро и древними мистическими артефактами. Теперь он — Клайн Моретти, и, подчиняясь новому предназначению, начинает раскрывать свои невероятные способности с помощью таинственных эликсиров. Его потенциал кажется безграничным, но в этом мире, где наука переплетается с оккультизмом, его ждут не только возможности, но и опасности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Повелитель тайн
Повелитель тайн драма, боевик, фэнтези, аниме
2025, Китай
10
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше