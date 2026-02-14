Оповещения от Киноафиши
Сколько серий в сериале «Повелитель мух»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 февраля 2026 Дата обновления ответа: 14 февраля 2026

«Повелитель мух» — британский драматический мини-сериал, премьера которого состоялась 8 февраля 2026 года. Проект включает четыре эпизода:

  1. «Хрюша» — 8 февраля 2026
  2. «Джек» — 15 февраля 2026
  3. «Саймон» — 22 февраля 2026
  4. «Ральф» — 1 марта 2026

Шоу представляет собой экранизацию одноименного классического романа Уильяма Голдинга. Книга вышла в свет в 1954 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в начале 1950-х годов. По сюжету группа английских школьников выживает в авиакатастрофе и оказывается на необитаемом тропическом острове в Тихом океане. Мальчик по имени Ральф пытается стать лидером группы. С помощью интеллигентного Пигги он надеется найти выход из ужасной ситуации. С этим не согласен Джек, который тоже вступает в борьбу за власть.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Повелитель мух
Повелитель мух драма, триллер
2026, Великобритания
0.0
