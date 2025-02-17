Меню
Сколько серий в сериале "Потерянный ключ"?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
«Потерянный ключ» - свежая отечественная мелодрама, стартовавшая на платформе «Смотрим» зимой 2025 года. В рамках сериала запланирован один сезон, состоящий из шестнадцати серий.

Из-за семейных обстоятельств Анна и её муж Игорь решают переехать в небольшой приморский город. Однако найти работу на новом месте оказывается непросто — местные жители не привыкли обращаться к психологу, предпочитая делиться переживаниями с близкими. Единственным человеком, кто пытается ей помочь, становится Жанна, хозяйка дома, где поселилась семья Королевых. В поисках клиентов она берётся за дело, но её старания приводят к совершенно неожиданным последствиям. О том, чем все завершится, зрители могут узнать из последних серий.

Потерянный ключ
Потерянный ключ мелодрама
2025, Россия
