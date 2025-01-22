Сколько серий в сериале «Потерянные»?

Наш ответ:

«Потерянные» — российский детективный триллер, вышедший в феврале 2021 года на телеканале НТВ. Сейчас шоу также доступно в онлайн-кинотеатре «Иви». Сериал включает шестнадцать эпизодов. В центре сюжета — работник убойного отдела Зорин, который нередко допускает оплошности при задержании преступников. Однажды начальник Зорина в лице полковника Смирновой предлагает ему занять пост полицейского наставника для команды волонтеров. Зорину эта идея не нравится, тем более что он подумывает вообще уйти из правоохранительных органов, но затем узнает, что волонтерами руководит его сын Паша. В итоге Зорин соглашается на предложение Смирновой и начинает вместе с Пашей заниматься поиском пропавших людей.