Сколько серий в сериале «Последняя статья журналиста»?

«Последняя статья журналиста» — российская криминально-детективная драма, вышедшая в январе 2018 года. Проект состоит из одного сезона, который включает 16 серий по 52 минуты каждая. Ныне шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Большое ТВ», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ», а также на сайте телеканала НТВ.



Действие разворачивается в начале 1980-х. Главный герой — корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев. Взявшись за материал об узниках из камеры смертников, куда представителям СМИ доступ запрещен, он при помощи своих влиятельных друзей договаривается о проникновении в тюрьму под видом заключенного. После написания статьи Верховцев рассчитывает вернуться на свободу, однако все идет не по плану. Протагонист по-настоящему оказывается осужден на 15 лет, а в его невиновность не верит даже возлюбленная Полина.