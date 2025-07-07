Меню
Сколько серий в сериале «Последняя статья журналиста»?

Сколько серий в сериале «Последняя статья журналиста»?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Последняя статья журналиста» — российская криминально-детективная драма, вышедшая в январе 2018 года. Проект состоит из одного сезона, который включает 16 серий по 52 минуты каждая. Ныне шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Большое ТВ», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ», а также на сайте телеканала НТВ.

Действие разворачивается в начале 1980-х. Главный герой — корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев. Взявшись за материал об узниках из камеры смертников, куда представителям СМИ доступ запрещен, он при помощи своих влиятельных друзей договаривается о проникновении в тюрьму под видом заключенного. После написания статьи Верховцев рассчитывает вернуться на свободу, однако все идет не по плану. Протагонист по-настоящему оказывается осужден на 15 лет, а в его невиновность не верит даже возлюбленная Полина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последняя статья журналиста
Последняя статья журналиста криминал, детектив
2018, Россия
0.0
