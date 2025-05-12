Меню
Сколько серий в сериале "Последняя годовщина"?

Олег Скрынько 12 мая 2025 Дата обновления: 12 мая 2025
Наш ответ:

«Последняя годовщина» - австралийский сериал, вышедший в 2025 году. Первый сезон драмы, транслировавшейся с 27 марта по 1 мая, состоит из шести эпизодов.

Напомним сюжет телесериала, полюбившегося отечественной публике. Софи Ханиуэлл неожиданно становится наследницей дома на загадочном острове Скриббли-Гам — подарка от двоюродной бабушки её бывшего парня. Остров славится своими тайнами: десятки лет назад здесь бесследно исчезла молодая пара, и с тех пор место притягивает туристов. Но главные секреты хранят три поколения женщин, для которых Скриббли-Гам — родной дом. Их истории о семье, материнстве и выборе отзовутся в судьбах будущих поколений. Пока неизвестно, станут ли продюсеры канал продлевать шоу на второй сезон.

Последняя годовщина
Последняя годовщина драма, комедия, мистика
2025, Австралия
