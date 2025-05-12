Сколько серий в сериале "Последняя годовщина"?

«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах

Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7

Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись

«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу

Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой

В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге

Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO

«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал

«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT