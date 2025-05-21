Меню
Сколько серий в сериале "Последний из стаи"?

Олег Скрынько 21 мая 2025 Дата обновления: 21 мая 2025
Наш ответ:

«Последний из стаи» - криминальный детектив, стартовавший на НТВ 19 мая 2025 года. В рамках первого сезона сериала запланирован выпуск двенадцати эпизодов.

Майор Панфилов — человек, которому тесно в рамках системы. Он слишком прямолинеен, слишком независим и не признаёт компромиссов: для него мир делится только на чёрное и белое. Он — опытный оперативник, закалённый в схватках со злом, и никогда не пойдет на уступки, даже перед лицом опасности. Панфилов — одиночка по натуре, не потому что не умеет работать в команде, а потому что не верит в "стаю" — ещё с юности он научился обходиться без неё. Новое дело приводит его туда, где он не был много лет — в родную Таламу. Возвращаться ему не по душе, но вынужден: умирает мать, с которой он давно не поддерживал связь. В Таламе его встречает прошлое — в лице Али, когда-то дорогой ему женщины, и в воспоминаниях, которые он давно пытался забыть. Даже чувство вины перед матерью не удерживает Панфилова в этом городе. Но когда Аля погибает при загадочных обстоятельствах, он понимает: уехать он больше не может. Теперь у него есть долг — перед живыми. И, возможно, это его последний шанс вернуть то, что было по-настоящему важно.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний из стаи
Последний из стаи драма, детектив
2025, Россия
0.0
