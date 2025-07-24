Сколько серий в сериале «Помни о любви»?

«Помни о любви» — турецкий мелодраматический сериал. Премьера состоялась 18 июня 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Заключительный вышел 23 июля.
В центре сюжета — опытный архитектор Дениз, который славится своим профессионализмом, и девушка Гюнеш. Некогда Дениз был без ума влюблен в Гюнеш, которая работает редактором модного журнала. Пара собиралась пожениться, а со стороны казалось, что они идеально подходят друг другу. Однако неожиданно влюбленные разошлись. Спустя время они встречаются вновь. Дениз и Гюнеш отправляются вместе в путешествие, но удастся им вернуть былые чувства?
