Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Полная совместимость»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 17 февраля 2026 Дата обновления ответа: 17 февраля 2026

Российский драматический сериал «Полная совместимость» (2026) состоит из одного сезона, включающего 8 серий. Премьера состоялась 22 января 2026 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. Серии выходят постепенно, завершение сезона ожидается в начале марта 2026 года.

О чем сериал

Главная героиня — одаренная и амбициозная врач-трансплантолог Светлана. Во время прохождения ординатуры она не смогла поступиться своими принципами, в результате чего устроила скандал. В итоге ее отправляют работать в маленький город Заполярск на Крайнем севере. Там Светлане приходится доказывать свой профессионализм, часто сталкиваясь с предрассудками и другими тяжелыми препятствиями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полная совместимость
Полная совместимость драма, мелодрама
2026, Россия
0.0
