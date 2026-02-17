Сколько серий в сериале «Полная совместимость»?

Российский драматический сериал «Полная совместимость» (2026) состоит из одного сезона, включающего 8 серий. Премьера состоялась 22 января 2026 года в онлайн-кинотеатре PREMIER. Серии выходят постепенно, завершение сезона ожидается в начале марта 2026 года.
Главная героиня — одаренная и амбициозная врач-трансплантолог Светлана. Во время прохождения ординатуры она не смогла поступиться своими принципами, в результате чего устроила скандал. В итоге ее отправляют работать в маленький город Заполярск на Крайнем севере. Там Светлане приходится доказывать свой профессионализм, часто сталкиваясь с предрассудками и другими тяжелыми препятствиями.
