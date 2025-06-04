Сколько серий в сериале "Полет птицы"?

Меню
Олег Скрынько 4 июня 2025 Дата обновления: 4 июня 2025
Наш ответ:

«Полёт птицы» - отечественная мелодрама, вышедшая в мае 2025 года. Сериал состоит из одного сезона, включающего в себя четыре эпизода.

Напомним сюжет. Анна Птицына и её муж Юрий прожили в браке много лет, и казалось бы, их отношения прочны, но их семейное счастье омрачено отсутствием детей. По настоянию Анны они решаются на очередную попытку ЭКО, однако в день процедуры Юрий неожиданно исчезает. Анна в тревоге обращается в полицию, подключает волонтёров, но поиски не дают результатов. В это непростое время Анна знакомится с ортопедом Иваном, который советует ей поговорить с друзьями мужа. Если Юрий не погиб и не оказался в больнице без памяти, возможно, у него была другая жизнь, о которой Анна ничего не знала…

