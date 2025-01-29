Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Подслушано в Рыбинске"?

Олег Скрынько 29 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Подслушано в Рыбинске» — новый отечественный телесериал, премьера которого состоится на стриминге Premier 30 января 2025 года. В первом сезоне запланировано восемь эпизодов. На данный момент неизвестно, будет ли у предстоящего сериала продолжение.

Кратко расскажем, о чем пойдет речь в новинке. Журналист провинциальной газеты Юра привык писать скучные новости, пока однажды его жизнь не меняется — у него появляются видения, предсказывающие тайные убийства в Рыбинске. Сначала он пытается разобраться в происходящем, но вскоре оказывается втянут в череду опасных событий. Ситуация накаляется, когда в одном из преступлений подозреваемым становится он сам. Чтобы снять с себя подозрения, он пытается распутать эти преступления самостоятельно.

Подслушано в Рыбинске
Подслушано в Рыбинске триллер
2025, Россия
9.0
