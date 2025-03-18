Сколько серий в сериале "Подкидыш"?

«Подкидыш» - отечественный сериал 2019 году, который выходил на Первом канале. В общей сложности на экраны вышло двенадцать эпизодов.
Напомним вам о содержании сериала, полюбившегося российской публике. Очаровательный аферист Подкидыш наживает себе врага среди новгородских криминальных авторитетов и, спасаясь, сбегает в Ленинград с поддельными документами. Там его неожиданно принимают за нового начальника уголовного розыска Антонова. Необычное поведение и воровская речь вызывают подозрения у коллег, но преступные навыки неожиданно оказываются полезными в расследованиях. Подкидыш планирует скрыться, однако решает задержаться, когда узнаёт о хранилище ценных улик, которое можно выгодно обчистить.
