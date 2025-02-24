Сколько серий в сериале "Подари мне надежду"?

Меню
Олег Скрынько 24 февраля 2025 Дата обновления: 24 февраля 2025
Наш ответ:

«Подари мне надежду» — мелодрама, которая вышла на телеканале «Домашний» 10 февраля 2025 года. В общей сложности сериал состоит из четырех эпизодов.

Напомним вам о том, что рассказывалось в шоу. Талантливая женщина-хирург Алла Агапова всерьёз думает о разводе: их с Сергеем брак давно дал трещину, дочь Таня выросла, а подозрения в измене только усиливают её желание расстаться. Однако внезапная гибель мужа меняет всё. Алла пытается выяснить правду и сталкивается с Виктором — своей первой любовью. Вместе они берутся за расследование, постепенно сближаясь. Но чем дальше они заходят, тем сложнее становится их отношения, ведь открывшаяся правда оказывается совсем не той, что ожидала Алла. Чем завершается история вы узнаете в последней серии.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Подари мне надежду
Подари мне надежду мелодрама
2025, Россия
0.0
