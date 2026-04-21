Сколько серий в сериале "Под землей"?

«Под землей» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2026 году.

В сериале «Под землей» на сегодняшний день 17 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их выхода:

Хайдар Али — человек твёрдых принципов, для которого честь и справедливость значат всё. Когда его семью зверски убивают, он сам вершит правосудие. За самосуд он попадает в тюрьму, где знакомится с главарями одного из самых могущественных картелей страны. Три года заключения не проходят даром: Хайдар обрастает опасными связями и берёт на себя обязательства перед криминальным миром. Выйдя на свободу, он узнаёт, что женщина, которую он любил больше жизни, теперь замужем за его самым верным другом. Теперь Хайдару предстоит заново найти себя, а заодно дать отпор картелю, который изо всех сил пытается затянуть его обратно в бездну преступной жизни.