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Сколько серий в сериале "Под землей"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 апреля 2026 Дата обновления ответа: 21 апреля 2026

«Под землей» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2026 году.

Точное количество эпизодов

В сериале «Под землей» на сегодняшний день 17 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 28 января 2026
  • Серия 2 — 4 февраля 2026
  • Серия 3 — 11 февраля 2026
  • Серия 4 — 18 февраля 2026
  • Серия 5 — 25 февраля 2026
  • Серия 6 — 4 марта 2026
  • Серия 7 — 11 марта 2026
  • Серия 8 — 18 марта 2026
  • Серия 9 — 25 марта 2026
  • Серия 10 — 1 апреля 2026
  • Серия 11 — 8 апреля 2026
  • Серия 12 — 22 апреля 2026
  • Серия 13 — 29 апреля 2026
  • Серия 14 — 6 мая 2026
  • Серия 15 — 13 мая 2026
  • Серия 16 — 20 мая 2026
  • Серия 17 — 27 мая 2026

О чем сериал:

Хайдар Али — человек твёрдых принципов, для которого честь и справедливость значат всё. Когда его семью зверски убивают, он сам вершит правосудие. За самосуд он попадает в тюрьму, где знакомится с главарями одного из самых могущественных картелей страны. Три года заключения не проходят даром: Хайдар обрастает опасными связями и берёт на себя обязательства перед криминальным миром. Выйдя на свободу, он узнаёт, что женщина, которую он любил больше жизни, теперь замужем за его самым верным другом. Теперь Хайдару предстоит заново найти себя, а заодно дать отпор картелю, который изо всех сил пытается затянуть его обратно в бездну преступной жизни.

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Под землей
Под землей драма, мелодрама
2026, Турция
8.0
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