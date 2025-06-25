Сколько серий в сериале "Под напряжением"?

«Под напряжением» - отечественный детектив, вышедший на экраны в 2022 году. В общей сложности были выпущены 32 эпизода.
Напомним сюжет. В тихом прибрежном городке начинается жуткая серия жестоких убийств – все жертвы подвергаются нечеловеческим пыткам перед смертью. Расследование поручают следователю Следственного комитета Ирине Шумской. Понимая, что нужен нестандартный подход, она привлекает к делу клинического психолога Андрея Высокова, известного своей уникальной способностью анализировать мышление преступников. Изучив места преступлений и характер повреждений на телах, психолог делает тревожный вывод: это работа серийного убийцы, который явно не собирается останавливаться. Более того, преступник словно играет с полицией, и следующей его мишенью может стать кто-то из правоохранителей.
