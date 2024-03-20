Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "По зову сердца"?

Сколько серий в сериале "По зову сердца"?

20 марта 2024
Наш ответ:

В первом и единственном на сегодняшний день сезоне сериала «По зову сердца» четыре эпизода. Сезон целиком вышел 15 марта 2024 года на стриминговой платформе Иви.


По сюжету, в октябре 1941 года обычные жители Москвы встали на защиту своего города, вступив в ряды Московского народного ополчения. Хотя у них не было опыта военной службы, они смело противостояли наступлению фашистских танков, проявив настоящий героизм и пожертвовав многими жизнями. Эти московские ополченцы отчаянно защищали свой город осенью 1941 года, ответив на призыв сердца и готовясь защищать Родину.


Добровольные ополченцы собираются и обустроивают временную казарму в здании школы. В их числе оказывается и Сергей Поспелов, который, хотя еще не достиг призывного возраста, решает присоединиться к своему другу Юрию, отправляющемуся на фронт. На следующий день во дворе школы проводятся первые занятия по военной подготовке и обучению обращению с оружием. Лейтенант Кравец назначается ротным народного ополчения. Впереди молодых людей ждет первое серьезное испытание.

