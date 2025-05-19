Сколько серий в сериале "По следу зверя"?

Наш ответ:

«По следу зверя» - военный детективный серил, премьера которого состоялась 8 мая 2025 года. В общей сложности были выпущены восемь эпизодов.



Напоминаем сюжет. Поздняя осень 1942 года. Немцы терпят поражение под Сталинградом и планируют реванш в районе Курской дуги. В тыл Красной армии забрасываются элитные группы диверсантов с тайной миссией — серия диверсий, от которых зависит успех будущего наступления. Точную цель операции враг тщательно скрывает. Противостоять диверсантам предстоит советской разведгруппе под командованием Андрея Лосева. Противник хитер, опытен и, будто обладая сверхчутьем, всё время ускользает. Но Лосев и его бойцы не сдаются — они упорно идут по следу, вступая в опасную игру с теми, кто прячется в тенях войны.