Сколько серий в сериале "Плевако"?

«Плевако» - одна из главных отечественных новинок сезона, которая продолжает привлекать новых зрителей. В проекте по реальным событиям будет 10 эпизодов. Последняя серия выйдет на экраны 12 декабря 2024 года.



В 1860-х годах, благодаря судебной реформе Александра II, суды присяжных стали доступны каждому, а граждане получили право на защиту. В конце XIX века адвокаты Москвы и Санкт-Петербурга превратились в звёзд своего времени. Их блестящие речи становились легендами, а громкие судебные процессы собирали толпы. Одним из самых ярких и принципиальных адвокатов был Фёдор Плевако. Его уважали за честность и искусство слова. У Плевако есть крепкая семья, друзья в высшем свете и знакомые среди обитателей криминальной Хитровки. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он решается защищать девушку, обвинённую в убийстве своего бывшего любовника — студента из знатной семьи. Плевако оказывается втянут в сложную сеть интриг, которая угрожает разрушить всё, что ему дорого.