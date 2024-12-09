Сколько серий в сериале «Пилигрим»?

Наш ответ:

«Пилигрим» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась в сентябре 2023 года. Проект на данный момент включает два сезона, каждый из которых состоит из восьми эпизодов продолжительностью около 43 минут каждый. Таким образом, всего сериал насчитывает шестнадцать эпизодов.



В центре сюжета — Олег Рубцов, также известный под прозвищем Пилигрим. Он вынужден то и дело менять место жительства, поскольку в прошлом был членом спецподразделения, занимающегося особыми делами. Например, Рубцов принимал участие в уничтожении ОПГ и террористических ячеек. Жизнь Рубцова превратилась в хаос из-за того, что кто-то из коллег раскрыл врагам личную информацию о нем и других работниках подразделения. Из-за этого многие сослуживцы Рубцова погибают. Сам он борется за спасение не только себя, но и своей жены. Рубцов твердо намерен выяснить, кто оказался предателем, и отомстить.