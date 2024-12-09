Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Пилигрим»?

Сколько серий в сериале «Пилигрим»?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пилигрим» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась в сентябре 2023 года. Проект на данный момент включает два сезона, каждый из которых состоит из восьми эпизодов продолжительностью около 43 минут каждый. Таким образом, всего сериал насчитывает шестнадцать эпизодов.

В центре сюжета — Олег Рубцов, также известный под прозвищем Пилигрим. Он вынужден то и дело менять место жительства, поскольку в прошлом был членом спецподразделения, занимающегося особыми делами. Например, Рубцов принимал участие в уничтожении ОПГ и террористических ячеек. Жизнь Рубцова превратилась в хаос из-за того, что кто-то из коллег раскрыл врагам личную информацию о нем и других работниках подразделения. Из-за этого многие сослуживцы Рубцова погибают. Сам он борется за спасение не только себя, но и своей жены. Рубцов твердо намерен выяснить, кто оказался предателем, и отомстить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пилигрим
Пилигрим драма, криминал
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше