Сколько серий в сериале "Песочный человек"?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 3 июля 2025
Наш ответ:

«Песочный человек» - популярный сериал Netflix, в 2025 году вернувшийся со вторым сезоном. В первом сезоне были выпущены 10 эпизодов и два спецэпизода, тогда как второй будет состоять из 11 эпизодов и одного спецэпизода, после чего завершится (причиной стал сексуальный скандал вокруг автора оригинальных произведений). Таким образом, «Песочный человек» включает в себя 24 эпизода.

Сюжет сериала следующий. В ходе тайного ритуала властелин снов Морфей попадает в плен к оккультисту. Освободиться он сможет лишь спустя сто лет. За это время мир кардинально меняется, и теперь Морфею предстоит восстановить утраченную силу, вернуть себе трон воцарения над снами и разобраться, кем он стал после века заточения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Песочный человек
Песочный человек драма, фэнтези
2022, США
0.0
