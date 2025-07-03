Сколько серий в сериале "Песочный человек"?

Наш ответ:

«Песочный человек» - популярный сериал Netflix, в 2025 году вернувшийся со вторым сезоном. В первом сезоне были выпущены 10 эпизодов и два спецэпизода, тогда как второй будет состоять из 11 эпизодов и одного спецэпизода, после чего завершится (причиной стал сексуальный скандал вокруг автора оригинальных произведений). Таким образом, «Песочный человек» включает в себя 24 эпизода.



Сюжет сериала следующий. В ходе тайного ритуала властелин снов Морфей попадает в плен к оккультисту. Освободиться он сможет лишь спустя сто лет. За это время мир кардинально меняется, и теперь Морфею предстоит восстановить утраченную силу, вернуть себе трон воцарения над снами и разобраться, кем он стал после века заточения.