Сколько серий в сериале «Первый номер»?

Наш ответ:

«Первый номер» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре KION 30 ноября 2024 года. Сезон состоит из десяти эпизодов. Продолжительность каждой серии — в районе 53 минут.



В центре сюжета — писатель Константин Иноземцев, который некогда имел славу и популярность, а ныне, продолжая жить на широкую ногу, погрязает в долгах и творческом кризисе. Более того, его возлюбленная собирается связать жизнь с другим мужчиной. Однако у Константина появляется шанс наладить свою жизнь. Ему предлагают стать главным редактором терпящего бедствие глянцевого журнала. Иноземцеву предстоит вернуть этому изданию былой лоск, хотя члены редколлегии считают его дилетантом и проходимцем. Косте нет дела до мнения окружающих, ведь он привык жить по собственным правилам.