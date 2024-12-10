Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Первый номер»?

Сколько серий в сериале «Первый номер»?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Первый номер» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре KION 30 ноября 2024 года. Сезон состоит из десяти эпизодов. Продолжительность каждой серии — в районе 53 минут.

В центре сюжета — писатель Константин Иноземцев, который некогда имел славу и популярность, а ныне, продолжая жить на широкую ногу, погрязает в долгах и творческом кризисе. Более того, его возлюбленная собирается связать жизнь с другим мужчиной. Однако у Константина появляется шанс наладить свою жизнь. Ему предлагают стать главным редактором терпящего бедствие глянцевого журнала. Иноземцеву предстоит вернуть этому изданию былой лоск, хотя члены редколлегии считают его дилетантом и проходимцем. Косте нет дела до мнения окружающих, ведь он привык жить по собственным правилам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый номер
Первый номер комедия, драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше