Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Переходный возраст»?

Сколько серий в сериале «Переходный возраст»?

Олег Скрынько 2 апреля 2025 Дата обновления: 2 апреля 2025
Наш ответ:

«Переходный возраст» — британский драматический мини-сериал, вышедший на стрим-сервисе Netflix 13 марта 2025 года. Сезон состоит из четырех эпизодов. Длительность каждого — 55 минут. Шоу снискало огромную популярность, став хитом Netflix. Не исключено, что в дальнейшем шоу превратится в антологию, получив продолжение, в котором речь пойдет о других персонажах.

Действие разворачивается в английском городке, где происходит убийство школьницы Кэти Леонард. Полиция инициирует расследование и в качестве главного подозреваемого арестовывает 13-летнего одноклассника погибшей Джейми Миллера. Мальчика допрашивают в участке, а затем направляют в психиатрическую клинику для несовершеннолетних. В ходе дальнейшего расследования обнаруживается, что Джейми пребывал в тяжелом душевно состоянии из-за травли в социальных сетях.

Переходный возраст
Переходный возраст драма, криминал
2025, Великобритания
