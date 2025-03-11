Сколько серий в сериале «Павел. Первый и последний»?

Наш ответ:

«Павел. Первый и последний» - новый исторический сериал, вышедший в 2025 году на Первом канале. Шоу транслируется прямо сейчас и в общей сложности будет содержать 12 эпизодов.



Также напомним сюжет сериала. Павел I часто предстает в образе самодура или безумца, но за этим стереотипом скрывается сложная и трагическая личность. С детства он столкнулся с отчуждением матери, холодностью двора и мучительными сомнениями о судьбе отца. Эти обстоятельства закалили его характер и повлияли на мировоззрение. Долгие годы ожидания престола сделали Павла решительным реформатором: он пытался ограничить всевластие дворян и облегчить жизнь простым людям – крестьянам и солдатам. Однако его нововведения встретили сопротивление, что в итоге привело к заговору и трагическому финалу его правления.