Сколько серий в сериале "Папины дочки. Новые"?

Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» - продолжение оригинального ситкома, которое стартовало на СТС 18 сентября 2023 года. За два сезона были выпущены 40 эпизодов. 2 января 2025 года стартует третий сезон, однако количество запланированных серий еще неизвестно.



Семейное проклятие Васнецовых настигает новое поколение. Вениамин остаётся один с четырьмя дочерьми, когда его жена Даша сбегает из дома, оставив письмо, обручальное кольцо и воспоминания о прошлом. Теперь ему предстоит взять на себя роли отца, матери и друга, как когда-то пришлось его тестю. Но справляться с этой непростой задачей ему помогает дружная и жизнерадостная семья Васнецовых. Семья вновь попадет в бесчисленное количество комических ситуаций, которые не дадут зрителям заскучать.