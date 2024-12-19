Меню
Сколько серий в сериале "Папины дочки. Новые"?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» - продолжение оригинального ситкома, которое стартовало на СТС 18 сентября 2023 года. За два сезона были выпущены 40 эпизодов. 2 января 2025 года стартует третий сезон, однако количество запланированных серий еще неизвестно.

Семейное проклятие Васнецовых настигает новое поколение. Вениамин остаётся один с четырьмя дочерьми, когда его жена Даша сбегает из дома, оставив письмо, обручальное кольцо и воспоминания о прошлом. Теперь ему предстоит взять на себя роли отца, матери и друга, как когда-то пришлось его тестю. Но справляться с этой непростой задачей ему помогает дружная и жизнерадостная семья Васнецовых. Семья вновь попадет в бесчисленное количество комических ситуаций, которые не дадут зрителям заскучать.

