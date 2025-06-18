Меню
Сколько серий в сериале «Папа Миа»?

Сколько серий в сериале «Папа Миа»?

Олег Скрынько 18 июня 2025 Дата обновления: 18 июня 2025
Наш ответ:

«Папа Миа» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась 9 июня 2025 года. Шоу вышло на телеканале СТС, а также доступно для просмотра на сайте ctc.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Сезон включает 12 эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты.

Это история о экс-музыканте Николае Ларионове, который прогремел с одним хитом в 2000-х, а ныне охраняет дачные поселки. Жизнь Николая меняется, когда бывшая жена Жанна, отправившись на отдых, оставила ему на попечение их 14-летнюю дочь Кошу. До этого Николай никогда не видел девочку. Коша вовсе не рада компании инфантильного отца-оболтуса. Она решает найти ему подходящую женщину, для чего запускает онлайн-агентство знакомств. Неожиданно эта затея оказывается прибыльной. Это сближает отца и дочь, а также дает им возможность решить свои проблемы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папа Миа

Папа Миа
Папа Миа комедия
2025, Россия
0.0
