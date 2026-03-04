Оповещения от Киноафиши
Сколько серий в сериале "Память убийцы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 марта 2026 Дата обновления ответа: 4 марта 2026

«Память убийцы» — американский сериал 2026 года, который полюбился ценителям криминального жанра.

Точное количество эпизодов

В сериале «Память убийцы» 10 серий, которые выйдут в рамках первого сезона. Публикуем полный график релиза всех эпизодов:

  • Серия 1 — 25 января 2026
  • Серия 2 — 26 января 2026
  • Серия 3 — 2 февраля 2026
  • Серия 4 — 9 февраля 2026
  • Серия 5 — 23 февраля 2026
  • Серия 6 — 2 марта 2026
  • Серия 7 — 16 марта 2026
  • Серия 8 — 23 марта 2026
  • Серия 9 — 30 марта 2026
  • Серия 10 — 6 апреля 2026

О чем сериал:

Это напряженный триллер о наёмном убийце, чей разум начинает его предавать. Анджело привык жить на две семьи: днём он примерный семьянин, а по контрактам — хладнокровный ликвидатор. Долгие годы ему удавалось удерживать эти миры на расстоянии, но диагноз «ранняя стадия болезни Альцгеймера» разрушает все барьеры.

Провалы в памяти и потерянные минуты становятся смертельной угрозой: однажды он может не вспомнить лицо цели или, наоборот, оставить улики, ведущие к его порогу. Преступный синдикат, на который он работает, замечает странности, и Анджело превращается из актива в мишень. Теперь два его мира стремительно сталкиваются. Чтобы защитить жену и детей, он должен выполнить самое сложное задание в своей жизни — вспомнить, кому можно верить, и исчезнуть, прежде чем его прошлое уничтожит его семью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Память убийцы
Память убийцы драма, триллер
2026, США
0.0
