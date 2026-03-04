Сколько серий в сериале "Память убийцы"?

«Память убийцы» — американский сериал 2026 года, который полюбился ценителям криминального жанра.

В сериале «Память убийцы» 10 серий, которые выйдут в рамках первого сезона. Публикуем полный график релиза всех эпизодов:

Это напряженный триллер о наёмном убийце, чей разум начинает его предавать. Анджело привык жить на две семьи: днём он примерный семьянин, а по контрактам — хладнокровный ликвидатор. Долгие годы ему удавалось удерживать эти миры на расстоянии, но диагноз «ранняя стадия болезни Альцгеймера» разрушает все барьеры.



Провалы в памяти и потерянные минуты становятся смертельной угрозой: однажды он может не вспомнить лицо цели или, наоборот, оставить улики, ведущие к его порогу. Преступный синдикат, на который он работает, замечает странности, и Анджело превращается из актива в мишень. Теперь два его мира стремительно сталкиваются. Чтобы защитить жену и детей, он должен выполнить самое сложное задание в своей жизни — вспомнить, кому можно верить, и исчезнуть, прежде чем его прошлое уничтожит его семью.