Сколько серий в сериале "Пальцы"?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Пальцы" — это свежий криминальный сериал от НТВ, премьера которого состоялась 28 октября 2024 года. Всего запланировано 12 эпизодов по 50 минут.

Этот проект обещает стать настоящим путешествием в тёмные 90-е, где Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик были неразлучны и всегда действовали как единый кулак, за что и получили прозвище "Пальцы". Спустя 20 лет они снова встречаются в родном Шубинске на фоне покушения на местного бизнесмена по кличке Мальборо — в прошлом криминального авторитета. Загадка оружия, из которого стреляли в Мальборо, только добавляет интриги: тот самый пистолет использовали еще в 90-е, и единственными, кто знал о его тайном местонахождении, были "Пальцы". Но время изменило всех, и теперь парни сталкиваются не только с тенями прошлого, но и с разрушающим их доверием друг к другу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пальцы
Пальцы детектив, драма
2024, Россия
0.0
