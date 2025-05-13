Сколько серий в сериале "Палач"?

Наш ответ:

«Палач» - криминальный детектив, вышедший на экраны в 2015 году. В общей сложности было выпущено десять серий.



Напоминаем вам сюжет сериала. Это история о страшных последствиях войны — с предательствами, убийствами и зверствами, вырвавшимися наружу в смутные времена. Начинается она в 1965 году, в День Победы. Школьник Петя Яковлев готовит сюрприз для тёти Раисы, бывшей партизанки: находит её сослуживцев, записывает воспоминания, снимает на камеру. Но в день праздника его находят убитым — с прострелянными глазами. Подозрение падает на друга Лёньку — оба боролись за внимание девушки. Следователь Черкасов и лейтенант Тимофеева подозревают, что всё глубже. Подобное уже было: маска, выстрел в глаза... и прошлое снова даёт о себе знать.