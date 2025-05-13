Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Палач"?

Сколько серий в сериале "Палач"?

Олег Скрынько 13 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Палач» - криминальный детектив, вышедший на экраны в 2015 году. В общей сложности было выпущено десять серий.

Напоминаем вам сюжет сериала. Это история о страшных последствиях войны — с предательствами, убийствами и зверствами, вырвавшимися наружу в смутные времена. Начинается она в 1965 году, в День Победы. Школьник Петя Яковлев готовит сюрприз для тёти Раисы, бывшей партизанки: находит её сослуживцев, записывает воспоминания, снимает на камеру. Но в день праздника его находят убитым — с прострелянными глазами. Подозрение падает на друга Лёньку — оба боролись за внимание девушки. Следователь Черкасов и лейтенант Тимофеева подозревают, что всё глубже. Подобное уже было: маска, выстрел в глаза... и прошлое снова даёт о себе знать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Палач
Палач драма, детектив
2015, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше