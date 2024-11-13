Сколько серий в сериале «Овчарка»?

Наш ответ:

«Овчарка» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 17 октября 2024 года. Сезон включает шестнадцать эпизодов по 50 минут каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрим».



Главная героиня — майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова, которую коллеги нарекли Овчаркой за ее самоотверженность в работе и железную волю. В результате цепочки драматический событий босс Анастасии в лице Олега Реброва, с которым у нее также были личные отношения, направляет ее в провинцию. Там Нестерова сталкивается с секретной ОПГ. Кроме того, она обретает новых напарника и начальника, а также обнаруживает, что у нее вновь пробудились романтические чувства.