Сколько серий в сериале "Остров ненужных людей"?

«Остров ненужных людей» — российский сериал, увидевший свет в 2012 году.
В сериале «Остров ненужных людей» 24 серии. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов:
После кораблекрушения на необитаемом острове оказываются 13 совершенно непохожих людей: бизнесмены, бандиты, дачники, алкоголики и даже маленькие дети. Чтобы выжить, им приходится забыть о распрях и учиться работать сообща — строить жильё, добывать еду. Но вскоре становится ясно: катастрофа была подстроена. Кто-то намеренно обрёк их на гибель, и этот человек находится среди потерпевших.
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