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Сколько серий в сериале "Остров ненужных людей"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 марта 2026 Дата обновления ответа: 5 марта 2026

«Остров ненужных людей» — российский сериал, увидевший свет в 2012 году.

Точное количество эпизодов

В сериале «Остров ненужных людей» 24 серии. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов:

  • Серия 1 — 19 марта 2012
  • Серия 2 — 19 марта 2012
  • Серия 3 — 19 марта 2012
  • Серия 4 — 20 марта 2012
  • Серия 5 — 20 марта 2012
  • Серия 6 — 21 марта 2012
  • Серия 7 — 21 марта 2012
  • Серия 8 — 22 марта 2012
  • Серия 9 — 22 марта 2012
  • Серия 10 — 23 марта 2012
  • Серия 11 — 23 марта 2012
  • Серия 12 — 23 марта 2012
  • Серия 13 — 26 марта 2012
  • Серия 14 — 26 марта 2012
  • Серия 15 — 27 марта 2012
  • Серия 16 — 27 марта 2012
  • Серия 17 — 28 марта 2012
  • Серия 18 — 28 марта 2012
  • Серия 19 — 29 марта 2012
  • Серия 20 — 29 марта 2012
  • Серия 21 — 30 марта 2012
  • Серия 22 — 30 марта 2012
  • Серия 23 — 30 марта 2012
  • Серия 24 — 30 марта 2012

О чем сериал:

После кораблекрушения на необитаемом острове оказываются 13 совершенно непохожих людей: бизнесмены, бандиты, дачники, алкоголики и даже маленькие дети. Чтобы выжить, им приходится забыть о распрях и учиться работать сообща — строить жильё, добывать еду. Но вскоре становится ясно: катастрофа была подстроена. Кто-то намеренно обрёк их на гибель, и этот человек находится среди потерпевших.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Остров ненужных людей
Остров ненужных людей драма, боевик, приключения
2012, Россия
5.0
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