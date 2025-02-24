Сколько серий в сериале "Ополченский романс"?

«Ополченский романс» - отечественный сериал, который начал выходить на стриминговой платформе Premier 18 февраля 2025 года. В общей сложности сериал состоит из восьми эпизодов.
Осенью 2014 года молодой российский журналист Алексей Суворов отправляется на Донбасс в составе гуманитарной миссии. Он мечтает о славе и деньгах, надеясь взять интервью у легендарного комбата Лесенцова, воюющего на стороне ополченцев. Собранный материал он хочет продать немецкому изданию, где надеется получить постоянную работу. Однако путь оказывается сложнее, чем он ожидал — препятствия, опасности и неожиданные встречи мешают его планам. Постепенно он втягивается в игру, где его судьба зависит от решений Лесенцова, полковника ВСУ Бондаренко, депутата Новороссии Костылина и тайной группы натовских военных.
