Сколько серий в сериале "Ополченский романс"?

Сколько серий в сериале "Ополченский романс"?

Олег Скрынько 24 февраля 2025 Дата обновления: 24 февраля 2025
Наш ответ:

«Ополченский романс» - отечественный сериал, который начал выходить на стриминговой платформе Premier 18 февраля 2025 года. В общей сложности сериал состоит из восьми эпизодов.

Осенью 2014 года молодой российский журналист Алексей Суворов отправляется на Донбасс в составе гуманитарной миссии. Он мечтает о славе и деньгах, надеясь взять интервью у легендарного комбата Лесенцова, воюющего на стороне ополченцев. Собранный материал он хочет продать немецкому изданию, где надеется получить постоянную работу. Однако путь оказывается сложнее, чем он ожидал — препятствия, опасности и неожиданные встречи мешают его планам. Постепенно он втягивается в игру, где его судьба зависит от решений Лесенцова, полковника ВСУ Бондаренко, депутата Новороссии Костылина и тайной группы натовских военных.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ополченский романс
Ополченский романс военный
2025, Россия
0.0
Романов Вячеслав 25 февраля 2025, 07:17
На мой взгляд заслуживает внимание, передает, разъясняет, суть происходящего, и главное учит, для подрастающего поколения самое то.В те годы невестка с родившейся внучкой еле выехала со Славянска..., так что всем спасибо , автору, режиссерам,актерам, всем всех благ.
25 февраля 2025, 07:17 Ответить
