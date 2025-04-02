Сколько серий в сериале «Оперативная память»?

«Оперативная память» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и драма. Премьера состоялась 18 марта 2025 в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу выходит на сервисе PREMIER. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут.
По сюжету маститый майор Багрышев вынужден взять в напарники молодого стажера Соломатина. Таким образом Багрышев надеется скорее уйти на пенсию. Ситуацию усложняет тот факт, что у него обнаруживается болезнь Альцгеймера. Соломатин же считает Багрышева мастером оперативной работы. В итоге главные герои заключают договор: Багрышев делится всеми своими знаниями и опытом, а Соломатин становится для старшего коллеги так называемой «оперативной памятью», то есть исправляет ошибки, вызванные прогрессирующим Альцгеймером. В дальнейшем напарники берутся за расследование запутанного убийства.
