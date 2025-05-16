Меню
Сколько серий в сериале «Операция "Карпаты"»?

Сколько серий в сериале «Операция “Карпаты”»?

Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Операция “Карпаты”» — российский военно-исторический сериал, стартовавший в апреле 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера второго сезона состоялась 8 мая 2025 года. Каждый из сезонов включает по восемь эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 48-56 минут. Шоу также доступно для просмотра на «Кинопоиске» и «Иви».

Действие разворачивается в конце 1940-х годов, когда в Карпатах накаляется обстановка из-за деятельности местных террористических ячеек. Чтобы защитить советскую власть и предотвратить дальнейшие преступления, руководители МГБ и МВД решают внедрить шпиона в круг бандитов. Этим человеком становится лейтенант Вороновский, которому призван помочь вор-рецидивист Чума.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Операция «Карпаты» 2
Операция «Карпаты» 2 детектив
2025, Россия
0.0
Операция «Карпаты»
Операция «Карпаты» военный, исторический
2024, Россия
0.0
