Сколько серий в сериале «Опасный»?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 3 июля 2025
Наш ответ:

«Опасный» — российский сериал в жанре детектива и боевика. Премьера состоялась 22 июня 2025 года. Сезон состоит из 32 эпизодов продолжительностью по 43 минуты каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, KION, «Смотрешка» и «Большое ТВ».

Главным героем выступает майор полиции Алексей Горбатов, или просто Горбатый. Он попадает в беду после инцидента с преступником. Чтобы восстановить свою репутацию и избежать несправедливого обвинения, он соглашается стать начальником специального подразделения, где работают экс-заключенные, выполняющие задания, предполагающие внедрение в криминальную среду.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Опасный
Опасный боевик, детектив, криминал
2025, Россия
0.0
