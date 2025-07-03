Сколько серий в сериале «Опасный»?

«Опасный» — российский сериал в жанре детектива и боевика. Премьера состоялась 22 июня 2025 года. Сезон состоит из 32 эпизодов продолжительностью по 43 минуты каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, KION, «Смотрешка» и «Большое ТВ».
Главным героем выступает майор полиции Алексей Горбатов, или просто Горбатый. Он попадает в беду после инцидента с преступником. Чтобы восстановить свою репутацию и избежать несправедливого обвинения, он соглашается стать начальником специального подразделения, где работают экс-заключенные, выполняющие задания, предполагающие внедрение в криминальную среду.
