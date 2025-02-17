Сколько серий в сериале "Опасные числа"?

Наш ответ:

«Опасные числа» - сериал от AppleTV+ в жанре политический триллер, который выходит на стриминге с 22 января 2025 года. Первый сезон еще не завершен и будет включать в себя восемь эпизодов. О том, будет ли у «Опасных чисел» продолжение, неизвестно. Однако учитывая высокие рейтинги, есть вероятность, что одним сезоном увлекательная история не ограничится.



Кратко напомним вам сюжет сериала. Одарённый студент-математик стоит на грани великого открытия, но его работе угрожает загадочный противник. В попытке раскрыть тайну и выжить, он вынужден объединиться с правительственным агентом, чтобы разгадать заговор, в котором замешаны силы, намного опаснее, чем он мог представить.