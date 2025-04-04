Сколько серий в сериале «Опасная близость»?

Наш ответ:

«Опасная близость» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре START 20 марта 2025 года. Сезон насчитывает восемь эпизодов. Продолжительность каждого составляет 50 минут.



Это история о преуспевающем пластическом хирурге Анне, которая руководит собственной клиникой. Казалось бы, что все в жизни героини идеально, потому что именно перфекционизм во всем характеризует ее как личность. Выделяется на этой картине лишь дочь-неформалка, бунтующая против строгих порядков матери. Поворотной точкой в судьбе Анны становится автокатастрофа, в которую попадает ее муж со своей любовницей в лице звезды соцсетей и эстрады Жени. Это происшествие заставляет Анну увидеть хрупкость своей реальности. В результате протагонистка решает отомстить, но это приводит к разрушительным последствиям.