Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Опасная близость»?

Сколько серий в сериале «Опасная близость»?

Олег Скрынько 4 апреля 2025 Дата обновления: 4 апреля 2025
Наш ответ:

«Опасная близость» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре START 20 марта 2025 года. Сезон насчитывает восемь эпизодов. Продолжительность каждого составляет 50 минут.

Это история о преуспевающем пластическом хирурге Анне, которая руководит собственной клиникой. Казалось бы, что все в жизни героини идеально, потому что именно перфекционизм во всем характеризует ее как личность. Выделяется на этой картине лишь дочь-неформалка, бунтующая против строгих порядков матери. Поворотной точкой в судьбе Анны становится автокатастрофа, в которую попадает ее муж со своей любовницей в лице звезды соцсетей и эстрады Жени. Это происшествие заставляет Анну увидеть хрупкость своей реальности. В результате протагонистка решает отомстить, но это приводит к разрушительным последствиям.

Опасная близость
Опасная близость драма
2025, Россия
0.0
