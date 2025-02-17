Меню
Сколько серий в сериале «Охотники за призраком»?

Сколько серий в сериале «Охотники за призраком»?

17 февраля 2025
Наш ответ:

«Охотники за призраком» — российский мистический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 17 января 2025 года. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 53 минут. Заключительная серия станет доступна 28 февраля.

В центре сюжета — 12-летний мальчик Женя, который становится членом команды охотников за привидениями. Их цель — выследить и обезвредить призрака-убийцу, способного брать под контроль тела людей. Злодей то и дело меняет облик, поэтому его поимка осложняется. Возглавляет охотников вышедший на пенсию следователь Максим. Компанию Максиму и Жене составляет немой парень со сверхспособностями Лысый.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Охотники за призраком
Охотники за призраком триллер, мистика
2025, Россия
0.0
