Сколько серий в сериале "Охотник за головами"?

Наш ответ:

«Охотник за головами» - новый экшен-хоррор, вышедший на стриминге Prime Video 3 апреля 2025 года. Были выпущены восемь эпизодов первого сезона. На данный момент неизвестно, получит ли шоу продолжение.



Напомним вам сюжет новинки, полюбившейся многим зрителям. Хаб Холлоран, охотник за головами, возвращается с того света — Дьявол воскрешает его, чтобы он отлавливал демонов, сбежавших из ада. Охотясь на них, Хаб сталкивается с помощью и препятствиями со стороны своей давно потерянной семьи. В процессе он узнаёт, что его собственные грехи стали причиной проклятия его души. Это заставляет его задуматься о втором шансе — на жизнь, любовь и даже карьеру в кантри-музыке.