Сколько серий в сериале "Охотник со скальпелем"?

«Охотник со скальпелем» - свежий южнокорейский сериал в жанре триллер. В рамках первого сезона запланирован выпуск шестнадцати эпизодов. Станут ли продливать шоу на второй сезон, неизвестно.
Напомним вам сюжет нашумевшей новинки, полюбившейся ценителям дорам. Со Се Хён - гениальный судебный патологоанатом, которому нет равных во всем городе. За плечами специалиста – сотни дел, с которыми он неизменно справлялся. Но очередной вызов вызывает трудности даже у такого знатока своего дела. Во время осмотра очередного трупа она обнаруживает следы своего отца Юн Чжо Кюна, который является серийным убийцей. Она отчаянно пытается разыскать своего отца Юн Чжо Кюна вместе с Чон Чжун Хёном, который возглавляет группу по борьбе с насильственными преступлениями.
