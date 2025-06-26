Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Охотник со скальпелем"?

Сколько серий в сериале "Охотник со скальпелем"?

Олег Скрынько 26 июня 2025 Дата обновления: 26 июня 2025
Наш ответ:

«Охотник со скальпелем» - свежий южнокорейский сериал в жанре триллер. В рамках первого сезона запланирован выпуск шестнадцати эпизодов. Станут ли продливать шоу на второй сезон, неизвестно.

Напомним вам сюжет нашумевшей новинки, полюбившейся ценителям дорам. Со Се Хён - гениальный судебный патологоанатом, которому нет равных во всем городе. За плечами специалиста – сотни дел, с которыми он неизменно справлялся. Но очередной вызов вызывает трудности даже у такого знатока своего дела. Во время осмотра очередного трупа она обнаруживает следы своего отца Юн Чжо Кюна, который является серийным убийцей. Она отчаянно пытается разыскать своего отца Юн Чжо Кюна вместе с Чон Чжун Хёном, который возглавляет группу по борьбе с насильственными преступлениями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Охотник со скальпелем
Охотник со скальпелем криминал, триллер, детектив
2025, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше