Сколько серий в сериале «Однолюбы»?

«Однолюбы» — российский мелодраматический сериал, вышедший в 2012 году. Сезон состоит из двенадцати эпизодов продолжительностью по 52 минуты каждый.
«Однолюбы» повествуют о двух семействах, которые оказываются связаны крепчайшими узами. Действие стартует в 1980 году, когда Яхонтовы и Удальцовы занимаются хлопотами, связанным с появлением детей. У Яхонтовых родилась девочка, которую назвали Машенькой, тогда как у Удальцовых родился сын Ванечка. В дальнейшем по воле рока между двумя семействами разгорелась непреодолимая вражда, парадоксальным образом приведшая к тому, что они породнились.
