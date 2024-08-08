Меню
Сколько серий в сериале «Однолюбы»?

Олег Скрынько 8 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Однолюбы» — российский мелодраматический сериал, вышедший в 2012 году. Сезон состоит из двенадцати эпизодов продолжительностью по 52 минуты каждый.

«Однолюбы» повествуют о двух семействах, которые оказываются связаны крепчайшими узами. Действие стартует в 1980 году, когда Яхонтовы и Удальцовы занимаются хлопотами, связанным с появлением детей. У Яхонтовых родилась девочка, которую назвали Машенькой, тогда как у Удальцовых родился сын Ванечка. В дальнейшем по воле рока между двумя семействами разгорелась непреодолимая вражда, парадоксальным образом приведшая к тому, что они породнились.

Однолюбы
Однолюбы мелодрама
2012, Россия
0.0
