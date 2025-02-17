Сколько серий в сериале "Однажды в Залесье"?

Наш ответ:

«Однажды в Залесье» - новый российский телесериал, премьера которого состоялась 13 февраля 2025 года на платформе «Смотрим». Шоу состоит из одного сезона, включающего в себя восемь эпизодов.



По сюжету майор полиции Василиса Журавлёва живёт и работает в небольшом городке, где серьёзные преступления — огромная редкость, а всех местных нарушителей она знает в лицо. Но спокойствие нарушает громкое убийство, которое переворачивает жизнь горожан, вытаскивая на свет давние тайны. Василиса не подозревает, что расследование коснётся её ближайшего окружения и заставит сделать непростой выбор: раскрыть страшную правду или сохранить мир — как в городе, так и в собственной семье. Чем закончится сериал — вы узнаете, дождавшись выхода последних эпизодов.