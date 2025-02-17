Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Однажды в Залесье"?

Сколько серий в сериале "Однажды в Залесье"?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
Наш ответ:

«Однажды в Залесье» - новый российский телесериал, премьера которого состоялась 13 февраля 2025 года на платформе «Смотрим». Шоу состоит из одного сезона, включающего в себя восемь эпизодов.

По сюжету майор полиции Василиса Журавлёва живёт и работает в небольшом городке, где серьёзные преступления — огромная редкость, а всех местных нарушителей она знает в лицо. Но спокойствие нарушает громкое убийство, которое переворачивает жизнь горожан, вытаскивая на свет давние тайны. Василиса не подозревает, что расследование коснётся её ближайшего окружения и заставит сделать непростой выбор: раскрыть страшную правду или сохранить мир — как в городе, так и в собственной семье. Чем закончится сериал — вы узнаете, дождавшись выхода последних эпизодов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Однажды в Залесье
Однажды в Залесье детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше