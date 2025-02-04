Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Обнимая небо"?

Олег Скрынько 4 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Обнимая небо» - драматический сериал 2013 года, который выходил на Первом канале. Телевизионный хит состоял из одного сезона, включавшего в себя двенадцать эпизодов. В драме снялась целая плеяда российских суперзвезд, включая Даниила Страхова и совсем молодого Александра Петрова.

События разворачиваются в 1985 году в военном гарнизоне, где базируется истребительный авиаполк. Десятиклассники Женя Луговая, дочь заместителя командира, и Ванька Котов, сын официантки столовой, испытывают первое сильное чувство. Однако драматические обстоятельства разделяют их на долгие годы. Ванька становится лётчиком-испытателем, а Женя — военным хирургом. Судьба готовит им новую встречу, которая может изменить всё.

Обнимая небо
Обнимая небо драма, мелодрама
2014, Россия
7.0
