Сколько серий в сериале «Ньютопия»?

«Ньютопия» — южнокорейский мини-сериал, в котором сочетаются романтика, фэнтези, комедия, зомби-хоррор и боевик. Премьера состоялась 7 февраля 2025 года на стрим-сервисе Amazon Prime Video. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого составляет в районе 50–60 минут. Заключительная серия вышла 21 марта.
По сюжету Южную Корею поражает вирус, превращающий людей в зомби. Главные герои — недавно расставшаяся молодая пара. Парень проходит срочную воинскую службу, когда получает от девушки сообщение о том, что она решила от него уйти. Парень собирается встретиться с возлюбленной, но именно в это время начинается зомби-апокалипсис.
