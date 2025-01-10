Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Новичок»?

Сколько серий в сериале «Новичок»?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Новичок» — американский криминально-драматический сериал, стартовавший в 2018 году. В апреле 2024 года шоу было продлено на седьмой сезон, премьера которого состоялась 7 января 2025 года. Дебютный сезон включает 20 эпизодов, второй — тоже 20, третий — 14, четвертый — 22, пятый — 22, шестой — 10, седьмой — 9. Таким образом, всего проект насчитывает 115 серий. «Новичок» повествует об уроженце провинциального городка Джоне Нолане, который, уже будучи немолодым, решает поступить на службу в полицию Лос-Анджелеса. Новые коллеги встречают возрастного салагу со скепсисом, но он с честью выходить из трудных ситуаций благодаря своему опыту, упорству и чувству юмора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новичок
Новичок драма, криминал
2018, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше