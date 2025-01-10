Сколько серий в сериале «Новичок»?

«Новичок» — американский криминально-драматический сериал, стартовавший в 2018 году. В апреле 2024 года шоу было продлено на седьмой сезон, премьера которого состоялась 7 января 2025 года. Дебютный сезон включает 20 эпизодов, второй — тоже 20, третий — 14, четвертый — 22, пятый — 22, шестой — 10, седьмой — 9. Таким образом, всего проект насчитывает 115 серий. «Новичок» повествует об уроженце провинциального городка Джоне Нолане, который, уже будучи немолодым, решает поступить на службу в полицию Лос-Анджелеса. Новые коллеги встречают возрастного салагу со скепсисом, но он с честью выходить из трудных ситуаций благодаря своему опыту, упорству и чувству юмора.
