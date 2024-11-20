Сколько серий в сериале «Ночные ласточки»?

Наш ответ:

«Ночные ласточки» — российский мелодраматический сериал о войне, премьера которого состоялась 28 января 2013 года. Первый и единственный сезон включает восемь эпизодов. Длительность каждого — около 45 минут. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Смотрешка» и «Кино1ТВ».



Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны, когда в Красной Армии наряду с мужчинами служили свыше полумиллиона женщин. Многие из них воевали в авиации в качестве летчиц, штурманов, радисток. При этом существовали как женские подразделения, так и смешанные. В центре сюжета — ставший знаменитым 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, членов которого прозвали «ночными ласточками». Первый боевой вылет они совершили 12 июня 1942 года они осуществили. Сериал повествует об отваге, дружбе и мужестве главных героинь.