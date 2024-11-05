Сколько серий в сериале "Невеста поневоле"?

Наш ответ:

В октябре 2024 года на экраны канала "Домашний" вышла новая мелодрама "Невеста поневоле». Она состоит всего из четырёх эпизодов, как и многие другие проекты канала. Главную роль в телесериале исполнила Дарья Белодед, поделившая экран с Виктором Владимировым.



В центре истории — Вика, простая горничная из маленького городка. Мечтая сбежать от преследований бывшего мужа, она решается на рискованный шаг — фиктивный брак с сыном богатого предпринимателя, надеясь получить деньги и шанс на новую жизнь. Однако её ждёт суровое разочарование: свадьба оказывается ловушкой, и вместо обещанных возможностей она попадает в пугающий капкан, выбраться из которого будет совсем непросто.