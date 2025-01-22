Сколько серий в сериале "Нерождённая" 2024 года?

Наш ответ:

«Нерождённая» - мелодрама 2024 года, которая транслировалась в эфире канала ТВ-3. В общей сложности сериал, состоящий из одного единственного сезона, включает в себя четыре эпизода, каждый из которых шел примерно по 48 минут.



Школьница Алиса живёт обычной жизнью и готовится к экзаменам, но у неё есть необычный дар — она видит призраков и может с ними общаться. Когда пропадает её одноклассница, Алиса решает использовать свои способности, чтобы помочь в расследовании. Это втягивает её в череду событий, которые начинают раскрывать тайны её семьи и прошлого. Несмотря на скромный хронометраж, сериал раскрыл все заявленные темы, порадовав поклонников жанра не только увлекательным сюжетом, но и потрясающей актерской игрой.