Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Нерождённая" 2024 года?

Сколько серий в сериале "Нерождённая" 2024 года?

Олег Скрынько 22 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Нерождённая» - мелодрама 2024 года, которая транслировалась в эфире канала ТВ-3. В общей сложности сериал, состоящий из одного единственного сезона, включает в себя четыре эпизода, каждый из которых шел примерно по 48 минут.

Школьница Алиса живёт обычной жизнью и готовится к экзаменам, но у неё есть необычный дар — она видит призраков и может с ними общаться. Когда пропадает её одноклассница, Алиса решает использовать свои способности, чтобы помочь в расследовании. Это втягивает её в череду событий, которые начинают раскрывать тайны её семьи и прошлого. Несмотря на скромный хронометраж, сериал раскрыл все заявленные темы, порадовав поклонников жанра не только увлекательным сюжетом, но и потрясающей актерской игрой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нерожденная
Нерожденная детектив, мистика
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше