Сколько серий в сериале "Непридуманная жизнь"?

Наш ответ:

«Непридуманная жизнь» - российский сериал 2015 года. В общей сложности он состоит из одного сезона, включающего в себя шестнадцать эпизодов.



Напомним вам сюжет сериала. Перед нами история Кати Трапезниковой тесно связана с судьбой страны, охватывая события с 50-х до конца 90-х годов. Она пережила арест и гибель отца в сталинских лагерях, утрату матери, не выдержавшей трагедии. Затем в её жизнь пришла яркая любовь, но за ней последовало болезненное разочарование. Найдя себя в профессии, Катя столкнулась с новым испытанием — ложным обвинением и заключением в колонии. Однако даже в самых тёмных обстоятельствах судьба преподнесла ей дар — новую любовь, которая помогла преодолеть все испытания и осталась с ней на всю жизнь.

