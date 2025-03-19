Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Непридуманная жизнь"?

Олег Скрынько 19 марта 2025 Дата обновления: 19 марта 2025
Наш ответ:

«Непридуманная жизнь» - российский сериал 2015 года. В общей сложности он состоит из одного сезона, включающего в себя шестнадцать эпизодов.

Напомним вам сюжет сериала. Перед нами история Кати Трапезниковой тесно связана с судьбой страны, охватывая события с 50-х до конца 90-х годов. Она пережила арест и гибель отца в сталинских лагерях, утрату матери, не выдержавшей трагедии. Затем в её жизнь пришла яркая любовь, но за ней последовало болезненное разочарование. Найдя себя в профессии, Катя столкнулась с новым испытанием — ложным обвинением и заключением в колонии. Однако даже в самых тёмных обстоятельствах судьба преподнесла ей дар — новую любовь, которая помогла преодолеть все испытания и осталась с ней на всю жизнь.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Непридуманная жизнь
Непридуманная жизнь драма, мелодрама
2015, Россия
0.0
