Сколько серий в сериале "Ненависть"?

«Ненависть» — российский сериал 2008 года, который полюбился отечественной публике.
Синопсис гласит:
Сюжет разворачивается в конце 80-х в небольшом приморском городке, куда назначают нового военкома майора Сергея Волкова. Его строгие методы и личные обходы домов призывников создают напряжение, особенно когда он знакомится с семьёй спортсмена Игоря Шустикова. Вскоре офицер оказывается втянут в опасный роман с сестрой Игоря, юной Ларисой, что приводит обоих к череде драматичных испытаний.
Сериал состоит из 11 эпизодов, вышедший в рамках первого сезона. На этом сериал «Ненависть завершился».
Публикуем полный список серий с датами выхода:
