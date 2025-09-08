Меню
Сколько серий в сериале "Ненависть"?

Олег Скрынько 8 сентября 2025 Дата обновления: 8 сентября 2025
Наш ответ:

«Ненависть» — российский сериал 2008 года, который полюбился отечественной публике.

Синопсис гласит:

Сюжет разворачивается в конце 80-х в небольшом приморском городке, куда назначают нового военкома майора Сергея Волкова. Его строгие методы и личные обходы домов призывников создают напряжение, особенно когда он знакомится с семьёй спортсмена Игоря Шустикова. Вскоре офицер оказывается втянут в опасный роман с сестрой Игоря, юной Ларисой, что приводит обоих к череде драматичных испытаний.

Сколько серий в сериале «Ненависть»

Сериал состоит из 11 эпизодов, вышедший в рамках первого сезона. На этом сериал «Ненависть завершился».

Публикуем полный список серий с датами выхода:

  • Эпизод 1 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 2 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 3 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 4 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 5 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 6 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 7 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 8 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 9 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 10 — 1 января 2008 года
  • Эпизод 11— 1 января 2008 года

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ненависть
Ненависть мелодрама
2008, Россия
0.0
