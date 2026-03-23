Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Неидеальные женщины"?

Сколько серий в сериале "Неидеальные женщины"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 марта 2026 Дата обновления ответа: 23 марта 2026

«Неидеальные женщины» — американский сериал, первый сезон которого стартовал весной 2026 года.

Количество серий в первом сезоне

В сериале «Неидеальные женщины» запланирован выпуск восьми серий. Публикуем подробный график выхода эпизодов:

  • Серия 1 — 18 марта 2026
  • Серия 2 — 18 марта 2026
  • Серия 3 — 25 марта 2026
  • Серия 4 — 1 апреля 2026
  • Серия 5 — 8 апреля 2026
  • Серия 6 — 15 апреля 2026
  • Серия 7 — 22 апреля 2026
  • Серия 8 — 29 апреля 2026

О чем сериал:

Три подруги — Нэнси, Элеонор и Мэри — дружат ещё с университета. Со стороны их жизнь кажется идеальной: успешные, красивые, умные. Но всё рушится, когда Нэнси погибает при загадочных обстоятельствах. Начавшееся расследование её смерти выводит на свет то, что каждая из них тщательно скрывала. За фасадом благополучия скрывались двойные жизни, ложь и мрачные тайны. Теперь двум оставшимся подругам предстоит не только вычислить убийцу, но и столкнуться с тёмной стороной собственной души, чтобы понять, возможно ли сохранить хоть что-то от их дружбы после всех откровений.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Неидеальные женщины
Неидеальные женщины триллер, драма
2026, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 90 комментариев
Когда выйдет третий сезон сериала «Анна-детективъ»? 8 комментариев
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 9 комментариев
Пара пшиков на тряпку — и зеркало в ванной больше не запотевает: жалею, что не знала про лайфхак раньше
Отмену домашнего задания для школьников в Госдуме признали ошибкой: последствия будут печальными
Почему нельзя постоянно носить смартфон в чехле: запомните это раз и навсегда
«Снова в седле»: Prime Video не стал тянуть с 3-м сезоном «Фоллаута» — прекрасные новости для фанатов
4 сезон «Извне» оставил 5 важных вопросов без ответа: теперь очевидно – финал сериала будет хуже, чем у «Остаться в живых»
Включайте 20 российских криминальных сериалов 2026 года: уже вышли и ждут вас на стримингах
Новинку создателя «Дандадана» уже назвали самым ненавистным аниме 2026-го: вместо мрачной драмы получился киберпанк для зумеров
Постоянный оператор Тарантино проболтался, что они уже давно сняли новый фильм: на 10 лентах вряд ли остановятся
Думаете, аниме для недалёких? Зачастую да, но 5 мульт-персонажей переиграют самого Шерлока Холмса
Маньяки из США против КГБ: создатель «Сопрано» спустя 20 лет возвращается на HBO с новым хитом
«Удивлен, что это кино так востребовано»: Стоянов в эту комедию не верил, но ошибся — на носу вторая часть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше