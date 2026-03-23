Сколько серий в сериале "Неидеальные женщины"?

«Неидеальные женщины» — американский сериал, первый сезон которого стартовал весной 2026 года.

В сериале «Неидеальные женщины» запланирован выпуск восьми серий. Публикуем подробный график выхода эпизодов:

Три подруги — Нэнси, Элеонор и Мэри — дружат ещё с университета. Со стороны их жизнь кажется идеальной: успешные, красивые, умные. Но всё рушится, когда Нэнси погибает при загадочных обстоятельствах. Начавшееся расследование её смерти выводит на свет то, что каждая из них тщательно скрывала. За фасадом благополучия скрывались двойные жизни, ложь и мрачные тайны. Теперь двум оставшимся подругам предстоит не только вычислить убийцу, но и столкнуться с тёмной стороной собственной души, чтобы понять, возможно ли сохранить хоть что-то от их дружбы после всех откровений.

